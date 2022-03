L'amore non poteva aspettare la fine della guerra. Potrebbe essere questo il titolo del video diventato virale sui social che mostra due medici che si sposano in un ospedale di Kiev, in Ucraina. Nel filmato si vede un medico più anziano che celebra il rito di matrimonio per i due giovani: "A #Kyiv, i medici hanno deciso di sposarsi in ospedale" questa la didascalia che accompagna il video condiviso dal media indipendente Nexa Tv sul proprio profilo Twitter ufficiale.

( @NexaTv / Twitter)