Johnson & Johnson accetta di pagare 700 milioni di dollari per risolvere le accuse sui prodotti a base di talco

Il colosso farmaceutico e cosmetico statunitense Johnson & Johnson ha accettato di pagare 700 milioni di dollari per risolvere le accuse di aver ingannato i clienti sulla sicurezza dei suoi prodotti a base di talco, ha annunciato il procuratore generale di New York. Nell'accordo con 42 stati USA e il Distretto di Columbia, Johnson & Johnson non ha ammesso alcun illecito, nonostante il ritiro del prodotto dal mercato nordamericano nel 2020. La società con sede nel New Jersey aveva annunciato un accordo di principio a gennaio, dopo aver affrontato migliaia di cause legali per talco contenente tracce di amianto, ritenuto causa di cancro alle ovaie. «Nessuna somma di denaro può annullare il dolore causato dai prodotti a base di talco di Johnson & Johnson, ma oggi le famiglie possono essere certe che l'azienda è ritenuta responsabile per il danno causato», ha dichiarato in una nota il procuratore generale Letitia James. Loriceverà 44 milioni di dollari dell'importo totale, che sarà pagato in quattro rate nell'arco di tre anni.