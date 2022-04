Immigrati, Johnson: «Royal Navy nel canale della Manica per contrastare l'immigrazione clandestina»

«Per identificare, intercettare e indagare su queste barche da oggi, la Royal Navy assumerà il comando operativo della Border Force nel canale, assumendo il primato per la nostra risposta operativa in mare in linea con molti dei nostri partner internazionali, con l'obiettivo che nessuna barca arrivi nel Regno Unito inosservata», così Boris Johnson parlando del contrasto all'immigrazione clandestina. / Youtube 10 Downing Street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Gran Bretagna, immigrati illegali saranno trasferiti in Ruanda: il piano choc di Johnson