Joe Biden: «Palestinesi usati come scudi umani da Hamas»

(Agenzia Vista) Stati Uniti, 15 ottobre 2023 "Sono più di 1.300 le vite innocenti perse in Israele, tra cui almeno 27 americani, tra bambini e nonni, rapiti e tenuti in ostaggio da Hamas. La stragrande maggioranza di famiglie palestinesi innocenti non hanno nulla a che fare con Hamas, vengono usate come scudi umani. Ieri ho parlato per più di un'ora con le famiglie delle vittime", le parole del Presidente Usa Biden. / Youtube Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev