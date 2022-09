Joe Biden disorientato sul palco del Global Fund: dopo il discorso il presidente Usa non sa dove andare

Joe Biden non sa dove andare dopo l'intervento sul palco del Global Fund Dopo il suo intervento al Global Fund di New York Joe Biden è apparso confuso nello scendere dal palco, non sapendo bene dove andare e poi fermandosi in piedi a pochi passi dal leggio. Il video è diventato virale sui social, dando adito alle accuse dei detrattori sulla confusione mentale del Presidente Usa. Commissione Ue Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

