Jill Biden e la gaffe al convegno degli ispanici: «Latino-americani unici come i tacos a colazione»

Latino-americani unici come i tacos a colazione, la gaffe di Jill Biden al convegno con gli ispanici. «La diversità della comunità dei latinoamericani negli Usa è unica come i tacos a colazione qui a San Antonio». Queste le parole pronunciate dalla first lady Jill Biden, durante un evento in Texas e che hanno suscitato l'indignazione della National Association of Hispanic Journalists (Nahj). Lo scivolone della first lady è avvenuto durante la conferenza di UnidosUS, un'importante Ong statunitense, vicina ai Democratici, che porta avanti battaglie per i diritti della comunità ispanica. UnidosUS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

