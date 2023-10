Israele, ucciso un capo di Hamas responsabile dell'attacco

Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano in questo attacco sarebbe stato ucciso uno dei capi di Hamas responsabile dell'attacco del 7 ottobre che ha dato il via alla guerra. Ali Qadi sarebbe stato a capo di uno dei commando responsabili della morte di civili israeliani. A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum per evacuare la Striscia di Gaza prima della possibile invasione via terra, è tornato a parlare alla nazione anche il premier israeliano Netanyahu. "Ci stiamo battendo per la nostra casa e stiamo combattendo come leoni", ha detto.