Lunedì diversi razzi sono stati lanciati da Gaza verso il centro di Israele . Ci sono danni nella città di Holon a strade e auto mentre un uomo di 45 anni è rimasto ferito in modo non grave dai frammenti. Sirene d'allarme sono risuonate anche a Tel Aviv, Or Yehuda, Bat Yame Rishon Lezion. (LaPresse)