Israele, Netanyahu telefona a Biden: «Ferocia mai vista dai tempi dell'Olocausto»

EMBED





"Signor Presidente, Joe, voglio ringraziarti per il tuo supporto continuo e inequivocabile e per il lavoro di tutta la tua amministrazione per sostenerci. Il popolo israeliano è stato profondamente commosso dall'emozione mostrata ieri dall'ammiraglio Kirby nella sua intervista. È stato profondamente commovente e ha rappresentato la profondità dell'impegno che tu, la tua amministrazione e il popolo americano avete per Israele. Joe, voglio darti un quadro chiaro della difficile situazione che affrontiamo: sabato siamo stati colpiti da un attacco la cui ferocia non vedevamo dai tempi dell'Olocausto. Abbiamo avuto centinaia di massacri, famiglie spazzate via nei loro letti nelle loro case, donne brutalmente violentate e uccise, oltre 100 rapite, compresi bambini. E dall'ultima volta che abbiamo parlato, la portata di questo male è solo peggiorata. E dall'ultima volta che abbiamo parlato, la portata di questo male è solo peggiorata. Hanno preso dozzine di bambini, li hanno legati, bruciati e giustiziati. Hanno decapitato i soldati. . Hanno falciato questi giovani che erano venuti a un festival della natura e hanno semplicemente messo cinque jeep attorno a una depressione nel terreno e, come a Babij Jar, li hanno falciati, assicurandosi di uccidere tutti. Non abbiamo mai visto una tale ferocia nella storia dello Stato. Sono anche peggio dell’Isis e dobbiamo trattarli come tali", le parole del Primo ministro di Israele in una telefonata con Biden. / Fb The Prime Minister of Israel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev