Israele, Netanyahu: «Siamo in guerra, ora raggiungere obiettivo più alto: la vittoria»

"Da questa mattina lo Stato di Israele è in guerra. Il nostro primo obiettivo è eliminare le forze ostili che si sono infiltrate nel nostro territorio e ripristinare la sicurezza e la tranquillità nelle comunità che sono state attaccate. Il secondo obiettivo, allo stesso tempo, è esigere un prezzo immenso dal nemico, anche all’interno della Striscia di Gaza. Il terzo obiettivo è rafforzare gli altri fronti affinché nessuno si unisca erroneamente a questa guerra. Siamo in guerra. In guerra bisogna essere equilibrati. Invito tutti i cittadini di Israele a unirsi per raggiungere il nostro obiettivo più alto: la vittoria nella guerra", le parole del Primo Ministro Netanyahu dopo gli attacchi a Israele . / Immagini X Netanyahu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie