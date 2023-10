Israele, Netanyahu: «È la nostra ora più buia, il mondo stia con noi»

"Questa è la nostra è ora più buia, è l'ora più buia del mondo", ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa a fianco dell'omologo britannico Rishi Sunak, ricordando che "ottant'anni fa il mondo civilizzato stava con voi nell'ora più buia", riferimento alla celebre frase attribuita a Winston Churchill per descrivere il momento più duro della seconda guerra mondiale, con il Regno unito minacciato da una possibile invasione nazista. Contro "il nuovo nazismo" rappresentato da Hamas e "l'asse del male" all'ombra dell'Iran , ha affermato Netanyahu "vinceremo, dobbiamo vincere assieme, sarà una guerra lunga con alti e bassi: non ho mai visto il popolo di Israele così unito e abbiamo bisogno di unito sostegno" dal mondo.