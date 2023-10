Israele, gli abitanti di Holon cantano l'inno nazionale dai balconi

Alle 21 di martedì sera gli abitanti di Holon, cittadina costiera asei km da Tel Aviv si sono dati appuntamento per cantare dai balconi l'inno nazionale per dare coraggio a Israele, attaccato da Hamas e in guerra con il movimento estremista palestinese. Nelle immagini un intero quartiere intona Hatikva. (LaPresse)