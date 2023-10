Gaza, i bombardamenti più violenti dall'inizio della guerra: il video dei raid israeliani

Gaza, Internet è stato tagliato, così come le comunicazioni: lo ha annunciato questa sera il governo di Hamas, mentre nella Striscia di Gaza sono in corso intensi bombardamenti. I bombardamenti "per aria, mare e terra" sono "i più violenti dall'inizio della guerra" il 7 ottobre, ha affermato il servizio stampa del governo di Hamas al potere a Gaza, accusando Israele di "preparare massacri". Le riprese dal vivo mostrano pennacchi di fumo e palle di fuoco che si innalzano sopra Gaza City. Le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno ancora commentato l'ondata di attacchi aerei.