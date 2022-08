Islanda, continua la spettacolare eruzione del vulcano: la lava esce da un cratere a forma di cuore

Dopo aver lasciato tutti senza fiato settimane fa, l'eruzione del vulcano Fagradalsfjall, in Islanda, continua a stupire ancora oggi. Questa volta a lasciare a bocca aperta non sono soltanto i fiumi di lava, ma anche la straordinaria forma assunta dal cratere. A ben vedere, infatti, l'eruzione sembra avere origine da un'apertura a forma di cuore. L'eruzione, iniziata lo scorso 3 agosto, viene da una nuova fessura del vulcano situato sulla penisola di Reykjanes, non lontana dalla capitale Reykjavik.

Continua la spettacolare eruzione del Fagradalsfjall in Islanda