Gli Stati Uniti condannano «l'attacco criminale a obiettivi civili a Erbil». «Elementi del regime iraniano hanno rivendicato la responsabilità di questo attacco e devono essere ritenuti responsabili per questa flagrante violazione della sovranità irachena e per attacchi terroristici a civili innocenti», scrive l'ambasciata Usa a Baghdad in una nota dopo che stanotte dodici missili balistici hanno preso di mira il consolato americano a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, senza causare vittime