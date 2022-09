Iran, uccisa dalla polizia la ragazza ripresa in corteo senza velo

Il video che la ritraeva senza velo mentre si legava i capelli con una coda in un corteo a Karaj in Iran, contro l'uccsione Mahsa Amini aveva fatto il giro del web. Hadis Najafi, 20 anni, è stata uccisa dalle forze di sicurezza della repubblica islamica che l'hanno colpita con sei proiettili al petto. Ai funerali la commozione e lo strazio della famiglia e e delle compagne di lotta di Hadis. Mahsa Amini, 22 anni era stata arrestata a Teherandagli agenti della “polizia morale” e picchiata a morte perché non indossava correttamente il velo da cui spuntava una ciocca di capelli. (LaPresse)