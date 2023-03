Iran, studentesse avvelenate in una scuola di Teheran

Nuovi casi di avvelenamento di studentesse si sono verficati in Iran in 16 scuole di Teheran, Ardabil, Kermanshah e Parand. Lo riporta Iran International. Ali Mahboubipour, direttore generale della sicurezza del governatorato di Ardabil, ha annunciato che casi di avvelenamento sono stati segnalati in sette istituti dove sono stati segnalati "odore di gas e sintomi respiratori sospetti". Le condizione di salute delle studentesse, viene spiegato, "sono buone e sono in corso le indagini sull'accaduto". In un video circolato sui social l'attacco chimico in una scuola della capitale, con la rabbia dei parenti che hanno gridato slogan contro il regime. Immagini da Twitter @AlinejadMasih (Lapresse)