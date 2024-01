Iran, decine di morti nell'esplosione vicino alla tomba di Soleimani

Diverse persone sono morte in Iran in un'esplosione a Kerman, vicino al cimitero in cui si stava tenendo una cerimonia per il quarto anniversario dell'uccisione, avvenuta nel 2020, del massimo comandante iraniano Qassem Soleimani. Il capo storico delle Guardie della Rivoluzione era stato ucciso in un attacco di droni statunitensi all'aeroporto di Baghdad. Secondo alcune fonti le deflagrazioni sarebbero state due.

Numerose ambulanze si sono dirette verso il luogo delle esplosioni, che avrebbero provocato anche diversi feriti. Non è ancora chiaro se sia trattato di un attacco terroristico o dell'esplosione di una bombola di gas.