(LaPresse) 'Unite against oppression'. E' la scritta che compare accanto al nuovo murale di TvBoy, che ritrae Jasmine di ‘Aladdin’ che si taglia la lunga treccia di capelli. Il gesto in solidarietà con la protesta delle donne iraniane dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata perché ‘portava il velo in modo non conforme’. Il video è stato condiviso sui canali ufficiali dell'artista.

Iran, scioperano i lavoratori della raffineria ad Asalouyeh: «Morte al dittatore»