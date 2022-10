Iran, a Teheran manifestante preso a calci e colpito con un taser dalla polizia

Non si fermano l'ondata di proteste e la repressione del regime in Iran. In un video diffuso da vari arrivisti, tra cui la giornalista esule in Usa Masih Alinejad, si vedono gli uomini delle forze di sicurezza piombare su un dimostrante in una strada di Teheran. Il ragazzo viene preso a calci e poi colpito con un taser e lasciato inerme. Una ragazza infine lo soccorre. (LaPresse)