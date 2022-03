Instagram chiude in Russia, le lacrime dell'influencer: «È tutta la mia vita»

Sta circolando in queste ore sui social il video di una influencer russa in lacrime mentre parla ai suoi follower, spiegando la sua tristezza per la chiusura di Instagram. Il social network non sarà infatti più accessibile in Russia: «Se pensate che Instagram sia solo una fonte di guadagno vi sbagliate. Instagram è tutta la mia vita, la mia anima. Mi addormento e mi sveglio (con questo social network ndr) ogni giorno da 5 anni!»

Russia, la showgirl da 3 milioni di follower: «Instagram sta chiudendo, seguitemi qui...»