Indonesia, acqua, fango e cenere lungo le strade attorno al vulcano Semeru

Indonesia, è sempre allerta nelle zone attorno al vulcano Semuru. Come mostrano le immagini, le zone interessate vivono quotidianamente situazioni di pericolo. Come spiega la pagina "Mondo Terremoti" "le frequenti ed intense piogge che in questi giorni stanno interessando l'area del vulcano Semeru hanno provocato la formazione di pericolosi lahar. Si tratta di colate di fango, acqua e cenere"