India, scoppia incendio a New Delhi: almeno 26 morti e 40 feriti

Sono 27 le vittime accertate in un incendio scoppiato ieri sera a Delhi est, vicino alla fermata della metropolitana di Mundka. Decine di persone sono state trasferite in ospedale gravemente ustionate, e il bilancio delle vittime sembra destinato a salire. L'inferno di fuoco, una delle peggiori tragedie di questo tipo nella storia recente della capitale indiana, ha coinvolto un edificio di quattro piani, che ospitava negozi e uffici, risultato privo di scale di sicurezza e di ogni altro requisito antincendio. La Polizia ha fatto sapere di aver arrestato i due proprietari; una decina di squadre di Vigili del fuoco ha continuato a combattere contro le fiamme tutta la notte, mentre i familiari delle persone che si trovavano nel palazzo al momento dell' incendio si affollavano attorno all'area, in disperata attesa di notizie.