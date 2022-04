India, scontro in funivia: 40 persone bloccate nelle cabine, un morto e 3 feriti gravi. Le operazioni di salvataggio

Una persona è morta, tre sono gravemente ferite e quaranta sono ancora bloccate a mezz'aria nelle cabine di una funivia in India, dopo un incidente avvenuto ieri nello Stato del Jharkhand. La Protezione Civile, intervenuta per mettere in salvo i turisti terrorizzati, tra cui diversi bambini, ha chiesto l'intervento dell'esercito.

L'intervento di salvataggio è abbastanza complicato: i quaranta sono bloccati in dieci cabine che dondolano appese ai cavi lungo la linea ferma; la protezione civile li sta rifornendo di acqua e cibo in attesa dell'intervento dei militari, che molto probabilmente dovranno utilizzare elicotteri.

#UPDATE | 8 people have been rescued so far in the rescue operation. 40 more persons are yet to be rescued from ropeway site near Trikut in #Deoghar of #Jharkhand

two IAF MI-17 helicopters too joined the rescue operation.#ArmedForces pic.twitter.com/zEQtIvpUP7