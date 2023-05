Incoronazione Re Carlo, una statua di cera del sovrano svelata a Sydney

In vista dell'incoronazione del 6 maggio, svelata a Sydney una nuova statua di cera di Re Carlo III.

Oltre al sovrano sono state esibite all'esterno del Queen Victoria Building anche le statue del principe Harry e di William e Kate, in mezzo alle guardie reali, davanti a una piccola folla di giornalisti e curiosi che ne hanno approfittato per scattarsi selfie con le riproduzioni, in particolare quella di Carlo che è stata definita da tutti "estremamente realistica".

La sua figura di cera sarà ora esibita nel nuovo allestimento al Madame Tussauds della città.