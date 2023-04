Cina, Macron a Xi: «Conto su di te per riportare la Russia alla ragione»

Il presidente francese Emmanuel Macron, incontrando oggi il presidente cinese Xi Jinping a Pechino, ha detto detto di sapere di "poter contare" su di lui per "riportare la Russia alla ragione".

"Per parlare della partnership strategica vantaggiosa tra i nostri due Paesi è ovvio parlare di pace e stabilità nel mondo. Siamo legati a essa e so che siete legati al rispetto per la Carta delle Nazioni Unite, allo stretto rispetto dei testi in vigore in materia di nucleare e dunque a tutto ciò che permette la pace e la stabilità nel mondo. E in merito a questo, l'aggressione russa in Ucraina ha inferto un colpo a questa stabilità, ha messo fine a decenni di pace in Europa e so che posso contare su di te, in base ai due principi che ho appena menzionato, per portare la Russia alla ragione e tutti al tavolo dei negoziati".