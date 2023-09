Incendio durante un matrimonio in Iraq, almeno 100 morti: le fiamme durante il ballo

Almeno 100 persone sono morte e altre 150 ferite per un incendio divampato durante un matrimonio nel nord dell'Iraq. Centinaia le persone che stavano festeggiando ad Al-Hamdaniya, nella provincia settentrionale di Ninive, in Iraq, quando le fiamme si sono propagate nei locali dove era stato allestito il ricevimento. Non è ancora noto cosa abbia causato l'incendio, ma dalle prime informazioni sembra sia scoppiato a causa dei fuochi d'artificio. I pannelli infiammabili presenti nella sede potrebbero aver alimentato le fiamme, provocando l'incendio e la caduta di parti del soffitto.

«L'incendio ha portato al crollo di parti della sala a causa dell'uso di materiali da costruzione altamente infiammabili e a basso costo che crollano in pochi minuti quando scoppia un incendio», ha dichiarato la direzione della protezione civile irachena, citata dall'agenzia di stampa statale irachena Ina. Non è chiaro se nell'incendio siano morti o siano rimasti feriti anche gli sposi.