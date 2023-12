Incendio a Disneyland: il ristorante a tema west prende fuoco

Oggi, venerdì 15 dicembre è scoppiato un incendio in un ristorante di Disneyland Paris, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate al ristorante Cowboy Cookout BBQ nell'area ad ambientazione "West" alle 13:30. Il tetto del ristorante ha preso fuoco ed è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del parco. I clienti sono stati evacuati e le fiamme sono state fomate in poco tempo. Non si sono registrati feriti.