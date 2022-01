Dopo l'incendio di un palazzo nel Bronx di New York, che ha causato 19 vittime, sono centinaia gli abitanti che non possono rientrare nelle loro case prima dei controlli dei Vigili del Fuoco. Per questo la comunità ebraica newyorchese ha organizzato una raccolta di cibo e generi di prima necessità da donare agli sfollati.

Fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it