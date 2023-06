Il video dell'intervento delle forze speciali italiane sulla nave turca

Il video diffuso dal Ministero della Difesa che mostra le forze speciali italiane salire a bordo di una nave da carico in navigazione dalla Turchia alla Francia, dopo che l'equipaggio è stato minacciato da dirottatori al largo dei Napoli. Gli uomini della Brigata San Marco si sono calati sulla nave da elicotteri dopo che alcuni migranti che si erano nascosti a bordo hanno usato coltelli per minacciare l'equipaggio. La nave è la Galata Seaways, un cargo progettato per il trasporto di veicoli battente bandiera turca con 22 membri di equipaggio. Era partita da Topcular in Turchia il 7 giugno ed era diretta a Sete, nel sud della Francia.