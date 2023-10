Il sindaco di Sderot: «Dobbiamo entrare a Gaza e distruggere Hamas»

"Dobbiamo entrare nella Striscia di Gaza e distruggere Hamas e la Jihad". Lo dice Alon Davidi, il sindaco di Sderot, città israeliana al confine con l'enclave palestinese colpita dai terroristi di Hamas. "Se il Paese e il governo hanno bisogno di tempo, se dobbiamo restare in casa nostra per mesi, due mesi, prima che l'esercito faccia il suo lavoro a Gaza e distrugga il leader di Hamas e della Jihad, noi daremo loro questa opzione".

"Penso che questa sia la cosa da fare, non solo per Israele, dobbiamo farlo per tutto il mondo libero, perché i terroristi che vengono da Gaza e da Hamas e dalla Jihad ricevono ordini dall'Iran, e l'Iran vuole distruggere il mondo, l'Iran vuole distruggere Israele, l'Iran vuole distruggere l'Arabia Saudita e l'Iran vuole mettere il mondo intero in guerra. E penso che sia necessario distruggere la Jihad e Hamas a Gaza", ha concluso Davidi