Il sindaco di Odessa: «Siamo pronti a resistere»

«Odessa è una città-eroe. Ci sono persone eroiche pronte a combattere per ogni strada e casa: insieme a tutti i nostri cittadini siamo pronti anche a resistere ad un attacco». Lo ha detto nel corso di un’intervista a Sky TG24 Gennadiy Trukhanov, sindaco di Odessa. «In città siamo pronti - ha ribadito -, stiamo perfezionando un sistema di difesa, anche in mezzo alla popolazione. Stiamo creando anche dei sistemi di autodifesa con dei gruppi, delle brigate di difesa territoriale. Facciamo, quindi, tutto quello che possiamo per difendere la città».