Il premier cinese a Berlino, al via consultazioni con governo Scholz

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ricevuto il primo ministro cinese Li Qiang a Berlino, prima trasferta all'estero da quando è entrato in carica a marzo scorso e un test per le relazioni tra Germania e Cina segnate da una rivalità crescente sullo fondo delle tensioni sino-americane. Berlino sta rivedendo la sua politica nei confronti del Paese del Dragone, senza tagliare i ponti con il Paese, suo primo partner commerciale. In programma oggi le consultazioni governative sino-tedesche, con il cancelliere accompagnato dai principali ministri incaricati della cooperazione tra i due Paesi.

Li Qiang lunedì è stato ricevuto dal presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinemeier, il quale ha sottolineato che "la Cina è un partner per la Germania e l'Europa, ma anche sempre più un concorrente e un rivale sulla scena politica".

É un "test per capire se una vera partnership tra Berlino e Pechino è ancora possibile", ha dichiarato Thorsten Benner, direttore dell'istituto globale delle politiche pubbliche (GPPI) intervistato da Afp. Esercizio pressoché di routine sotto i mandati di Angela Merkel, fino al 2021, queste consultazioni bilaterali assumono una nuova dimensione, con Olaf Scholz che spera di rompere l'approccio pragmatico dell'ex cancelliera, basato essenzialmente sul commercio.