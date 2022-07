Il Papa in Canada accolto da Justin Trudeau e dai leader indigeni

«Cari fratelli e sorelle del Canada, vengo tra voi per incontrare le popolazioni indigene. Spero che, con la grazia di Dio, il mio pellegrinaggio penitenziale possa contribuire al cammino di riconciliazione già intrapreso. Per favore, accompagnatemi con la preghiera».Papa Francesco in un tweet alla partenza del suo viaggio in Canada ha anticipato i motivi dell'incontro avvenuto poi nelle prime ore del mattino italiane.