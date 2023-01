Hawaii, lo spettacolare timelapse dell'eruzione del vulcano Kilauea

Uno dei vulcani più attivi al mondo è di nuovo in eruzione.

Si tratta del Kilauea sull'isola di Big Island nell'arcipelago delle Hawaii. Il vulcano si trova all'interno del Volcanoes National Park, lontano da zone residenziali, quindi non rappresenta un pericolo per la popolazione.

Il mese scorso sia il Kilauea sia il Mauna Loa, il vulcano più grande al mondo, hanno dato vita ad eruzioni allo stesso tempo, offrendo uno spettacolo con pochi precedenti che, secondo i locali, era un segno che 'Petè, la dea polinesiana del fuoco, stava benedicendo la terra.

Il Mauna Loa non era in eruzione dal 1984 mentre il Kilauea, ad eccezione di una breve pausa negli ultimi giorni, è in attività continua dal settembre del 2021. (Video Usgs)