Hanoi, incontro Vietnam-Giappone

Il Ministro degli Esteri giapponese Kamikawa Yoko ha incontrato il Presidente vietnamita Vo Van Thuong e il suo omologo Bui Thanh Son durante la sua prima visita ufficiale in Vietnam . La visita ha l'obiettivo di rafforzare i legami bilaterali in occasione del 50° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Dopo il Vietnam, Kamikawa è prevista in visita in Laos e Thailandia.