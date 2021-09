La bimba innamorata del "mostro" di Halloween: «Michael ti amo!»

Non capita tutti i giorni di avere una bambina innamorata dei mostri. In questo caso parliamo di Michael Myers, il personaggio creato da John Carpenter nella saga horror di Halloween. Nel giorno del compleanno di Aria, 4 anni, la mamma le ha fatto una... sorpresa. Come regalo è arrivato, con il suo passo da brividi, proprio Michael Myers con tanto di maschera. La piccola non credeva ai suoi occhi. Quando lo ha visto ha urlato: «Michael ti amo!». Un compleanno da brividi... (Video Twitter @vxmpyra)