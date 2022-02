«Questa guerra non ha alcun senso. E causerà, se non si ferma, un livello di sofferenza che l'Europa non conosce dai tempi, almeno, della crisi balcanica. Quello che mi è chiaro è che questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta Onu». Lo ha detto Antonio Guterres, il segretario generale dell'Onu. ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it