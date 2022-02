«Oggi, prima di venire qua, Zelensky mi ha cercato. Abbiamo fissato un appuntamento telefonico, ma non è stato possibile», Draghi a Montecitorio racconta la drammatica situazione che si vive in Ucraina, ma il Presidente ucraino risponde via twitter: «La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un'ora precisa» . / WebTv Camera - Twitter Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it