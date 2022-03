Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la Russia a «non perdere tempo» in Ucraina, avvertendo che i bombardamenti non convinceranno Kiev ad accettare le condizioni di Mosca per una tregua. Il primo round di colloqui - ha ricordato Zelensky in un video diffuso sui social - sono avvenuti «sullo sfondo di bombardamenti e di colpi che miravano al nostro territorio. Penso che la Russia tenti in questo modo semplice di far pressione». E ha quindi aggiunto: «Non perdete tempo».