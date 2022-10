Zelensky: «Russia non ha alcuna possibilità di vincere la guerra»

«Voglio sottolineare: né questo attacco dei terroristi né altri attacchi simili da parte loro fermeranno i nostri difensori. I propagandisti russi mentono quando affermano che questo terrore contro le nostre infrastrutture e le persone può in qualche modo rallentare le azioni attive delle nostre forze armate o creare difficoltà per la nostra difesa. Gli ucraini sono uniti e sanno per certo che la Russia non ha alcuna possibilità di vincere questa guerra», le parole del presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it