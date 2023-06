Germania pronta a inviare 4.000 soldati di stanza in Lituania

Colonnello Collatz conferma "piani concreti" con Paese Baltico

Roma, 26 giu. (askanews) - Dopo che la Germania ha annunciato lo stazionamento di 4.000 soldati tedeschi in Lituania, rispondendo all'appello fatto da Vilnius alla Nato, il colonnello tedesco Arne Collatz ha confermato che Berlino ha dato il via libera "su piani concreti per la presenza futura di forze tedesche" nel Paese baltico.

"Forse per tutti coloro che non hanno potuto ascoltare quanto detto un'ora fa, di fatto è così, che il ministro ha confermato che ora abbiamo concordato con i nostri partner lituani piani concreti per la futura presenza di forze tedesche in Lituania".

Attualmente la Germania conta 800 soldati di stanza in Lituania, ulteriori 650 sono temporaneamente stazionati nel Paese in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.