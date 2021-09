Greta Thunberg, l'appello per il clima prima delle elezioni in Germania

Parlando a Lutzerath, uno dei numerosi villaggi tedeschi minacciati dall'espansione della miniera di Garzweiler, l'attivista per il clima Greta Thunberg ha esortato i suoi sostenitori a mobilitarsi dopo le elezioni di domenica in Germania, che secondo lei non risolveranno la crisi climatica, nonostante un previsto aumento dei voti verdi. La Thunberg ha parlato davanti all'ultima fattoria abitata nel villaggio di Lutzerath. «Queste elezioni non risolveranno la crisi, qualunque sia il loro risultato», ha dichiarato l'attivista promotrice dei Fridays for Future. «Servirà molto tempo. Dovremo continuare a mobilitarci e scendere in strada», ha aggiunto. Luetzerath è - come altri - un villaggio destinato ad essere smantellato perché situato nei pressi della miniera a cielo aperto di Garzweiler, che si espande a scapito dei centri abitati circostanti per consentire lo sfruttamento dei sottostanti giacimenti di lignite. Lützerath è un posto simbolico, ha affermato Thunberg. «Per quanto si tratti di un luogo pieno di tristezza, mi pare fonte di ispirazione e speranza vedere la dedizione e l'impegno delle persone che vivono qui, che lottano per conservare questi villaggi e combattono il degrado climatico e ambientale. Questo è ciò che mi dà speranza».