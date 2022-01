Grecia, neve sull'isola di Mykonos: le immagini sui social

Mykonos ed altre isole delle Cicladi, in Grecia, si sono svegliate stamane coperte dalla neve, un fenomeno molto raro in queste isole dell'Egeo, celebre meta del turismo estivo internazionale. Sui social e sui media greci sono immediatamente apparse foto scattate su spiagge come Psarou, Super Paradise e Elia. L'intera Grecia è colpita dal maltempo, con nevicate, vento forte e temperature rigidissime portate dalla perturbazione Elpis, dicono i meteorologi locali, che preannunciano nevicate un pò ovunque - inclusa la meridionale isola di Creta - da oggi a martedì.