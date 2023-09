Grecia, maltempo a Volos: la tempesta Daniel flagella diverse aree

La "tempesta Daniel" sta causando gravi conseguenze in Grecia , Turchia e Bulgaria con forti temporali e inondazioni. Almeno 10 persone hanno perso la vita a causa del maltempo. In Grecia, due persone sono morte e tre sono disperse a seguito delle forti piogge che hanno colpito il centro e il sud del Paese. In Turchia, sono state registrate due vittime e diversi feriti a Istanbul, mentre altre tre persone sono state uccise nella regione occidentale del paese vicino al confine con Grecia e Bulgaria.