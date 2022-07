Fuga dal resort a Lesbo, l'isola greca è in fiamme

Turisti e residenti sono stati evacuati oggi dalla popolare località dell'isola greca di Lesbo dopo che un incendio boschivo ha distrutto le case nel villaggio di Vatera. I vigili del fuoco hanno schierato sette aerei e un elicottero per combattere i roghi, in attesa che arrivino rinforzi dal nord della Grecia. L'incendio, scoppiato questa mattina, si è diffuso su due fronti, uno verso il villaggio di Vrisa e l'altro verso l'interno di Vatera. Il sindaco di Lesbo occidentale, Taxiarchis Verros, ha ordinato l'evacuazione della località turistica in via precauzionale, su consiglio dei vigili del fuoco. All'operazione hanno preso parte diversi autobus e piccole imbarcazioni. Almeno due case sono state devastate dalle fiamme