Grano ucraino, cosa sta succedendo in Europa

Con l'invasione russa dell' Ucraina , il prezzo del grano sui mercati mondiali è schizzato alle stelle, influenzando direttamente il costo di beni primari come pane e pasta. Russia e Ucraina, infatti, sono tra i maggiori esportatori di grano al mondo, e questa guerra sta avendo ripercussioni globali. L'Italia, ad esempio,, e l'aumento dei prezzi sta diventando un problema non da poco. Ma c'è di più: l'arrivo massiccio di grano ucraino nei mercati europei sta creando tensioni all'interno dell'UE. Paesi come Polonia e Ungheria hanno addirittura imposto divieti alle importazioni per proteggere i propri agricoltori, una mossa che ha scatenato dibattiti e malcontento. La questione si complica ulteriormente considerando che l'Ucraina è un grande produttore non solo di grano, ma anche di mais, olio di girasole e altri prodotti essenziali. La guerra ha minacciato commercio e raccolti, portando le Nazioni Unite a negoziare accordi speciali per garantire le esportazioni di grano anche durante il conflitto. L', da parte sua, sta cercando di bilanciare il sostegno all'Ucraina con la necessità di mantenere stabili i prezzi a livello mondiale. Hanno eliminato temporaneamente i dazi su alcuni prodotti ucraini e messo in piedi piani per aggirare i blocchi russi. Tuttavia, questa strategia sta avendo effetti collaterali, soprattutto nei paesi vicini all'Ucraina, dove l'eccesso di grano a basso costo sta destabilizzando i mercati locali. La risposta? Alcuni Stati membri chiedono ora all'UE di reintrodurre tariffe e quote per limitare le importazioni e proteggere gli agricoltori locali.