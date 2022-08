Gorbaciov, il ricordo di Boris Johnson: «Ha cambiato il mondo in meglio»

«Mikhail Gorbaciov è una di quelle persone che hanno cambiato il mondo e senza dubbio lo hanno cambiato in meglio. Quando si guarda a ciò che ha fatto per rendere l'Europa completamente libera, per dare libertà ai paesi dell'ex Unione Sovietica, è stata una cosa abbastanza straordinaria e, naturalmente, Mikhail Gorbaciov è una di quelle persone che ha innescato un cambiamento, una serie di cambiamenti che forse non aveva previsto. Forse ha pagato il suo prezzo politico per questo. Ma quando la storia sarà scritta, penso che sarà uno degli autori di un fantastico cambiamento in meglio nel mondo. E quello di cui mi preoccupo oggi è che l'attuale leadership a Mosca è intenzionata a disfare il bene che ha fatto Mikhail Gorbaciov ed è intenta a un tentativo revanscista, un tentativo guidato dalla vendetta per ricreare quell'impero sovietico. E lo state vedendo in Ucraina oggi . E questa è la tragedia. È qualcosa che penso che Mikhail Gorbaciov avrebbe pensato fosse assolutamente impensabile. E ingiustificato e irrazionale», così Boris Johnson ricorda Gorbaciov. / Youtube Downing Street 10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

