Giorgia Meloni: «L'integrità dell'Ucraina non è in discussione»

La premier alla conferenza sulla ricostruzione

Roma, 26 apr. (askanews) - "Il futuro dell'Ucraina è un futuro di pace e libertà non ci sono altre soluzioni possibili, non ci sono altre opzioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina.

"Vogliamo contribuire all'obiettivo aiutando l'Ucraina a difendersi e sostenendo tutte le iniziative politiche, purché si parta dal presupposto che l'integrità della nazione non è in discussione e che un'invasione non si scambia mai con la parola pace".