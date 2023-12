Giappone, tonnellate di pesci morti sulla spiaggia: mistero sulle cause

Migliaia di tonnellate di sardine e sgombri morti sono stati ritrovati spiaggiati a Hakodate, in Giappone . Gli abitanti locali, sorpresi dall'evento senza precedenti che ha creato una "coperta d'argento" lunga un chilometro, hanno raccolto alcuni pesci per la vendita o il consumo, nonostante gli avvertimenti delle autorità viste le cause ancora sconosciute sulla morte. I ricercatori ipotizzano che i pesci possano essere stati inseguiti dai predatori ed esausti sia entrati in acque fredde portandoli alla morte. Il decomposizione dei pesci potrebbe potenzialmente influire sui livelli di ossigeno dell'acqua e sull'ambiente marino.